Тризуб для Родины-матери. Запорожсталь не согласна с претензиями Минкульта к качеству своей стали 28 июля, 13:46 Как выглядит и как будет выглядеть щит монумента Родина-мать (Фото:Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины)

Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь не согласен с заявлением Министерства культуры и информационной политики о том, что качество материала комбината не соответствует техническим требованиям для изготовления тризуба на монументе Родина-мать.



Об этом говорится в заявлении предприятия, опубликованном в пятницу, 28 июля.



«Мы уверены, что сталь изготовленная на Запорожстали подходит для производства тризуба. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем выдвинутые претензии предвзятыми и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали», — сказано в нем.

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Комбинат заявил, что продолжит выполнять все взятые на себя обязательства как партнер изготовления нового тризуба. Там говорят, что на запрос МКИП бесплатно предоставили всю сталь для изготовления герба и уже оплатили разработку проекта замены советского герба.

«Мы считаем, что в таких величественных символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления агрессии», — подчеркнули на предприятии.

В Запорожстали говорят, что первую партию стали передали 29 июня, а любые незначительные отклонения толщины «остаются в пределах допустимой погрешности», о чем компания предупреждала заранее. Предприятие заявило, что не получало претензий по качеству или параметрам своей стали, но готово провести независимую экспертизу.

25 июля в Минкульте заявили, что тризуб для Родины-матери изготовят из европейского металла, поскольку сталь Запорожстали якобы не соответствует техническим требованиям. Строители составили акт о выявленных дефектах. Там уверяют, что замена не влияет на бюджет проекта, поэтому стоимость металла остается неизменной — 400 тысяч гривен. В целом все будет стоить 28 миллионов грн.

Монумент Родина-мать — памятник науки и техники местного значения, который соорудили в 1981 году. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники хотят заменить его тризубом.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский тризуб.