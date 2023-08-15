Должны завершить до 23 августа. Пластины трезубца на Родине-матери сваривают со щитом — фото 15 августа, 19:12 Ранее на монумент Родина-мать установили трезубец (Фото:Министерство культуры и информационной политики)

Во вторник, 15 августа, Министерство культуры и информационной политики заявило, что в Киеве продолжаются работы по замене герба на монументе Родина-мать. Проект хотят завершить ко Дню Государственного флага 23 августа.

Об этом министерство сообщило в Telegram.

Монумент обсуждали во время совещания министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, руководства Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и подрядчиков.



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По данным Минкульта, строители уже зашили площадь щита металлом, а сейчас сваривают пластины щита и трезубца.



В министерстве отметили, что все этапы работ выполняются по графику, поскольку весь проект хотят закончить ко Дню Государственного флага Украины 23 августа.

Фото: Министерство культуры и информационной политики

«Важно, чтобы работы на монументе были выполнены качественно и соответствовали всем нормам строительного законодательства. Украина продолжает преодолевать негативные последствия коммунизации и русификации», — подчеркнул Карандеев.

Еще летом 2022 года в Дії провели голосование относительно дальнейшей судьбы герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники голосования захотели заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.

1 августа со щита Родины-матери сняли советский герб — серп и молот.

Трезубец доставили к монументу еще утром 5 августа, но из-за погодных условий его подняли лишь частично, а остальные монтажные работы перенесли на утро.

6 августа на щит монумента Родина-мать установили трезубец вместо демонтированного советского герба.