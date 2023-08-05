Исторический момент. Рабочие начали поднимать тризуба на щит монумента Родина-мать — видео 5 августа, 21:08 В сети опубликовали видео, как рабочие начали подъем трезубца на щит монумента Родина-Мать (Фото:Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне/Facebook)

Работники начали подъем тризуба на монумент Родина-мать, который планируют установить на щите вместо снятого ранее герба СССР.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Работники начали подъем герба Украины на монумент Родина-мать», — сообщает медиа.

Радио Свобода опубликовала видео начала монтажа тризуба на щит монумента Родина-Мать.

Видео дня

Родина-мать — памятник науки и техники местного значения, который был сооружен в 1981 году. Ее считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

21 июля 2022 года в Дие завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. По результатам голосования почти все участники желали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, а общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.

30 июля начался демонтаж герба СССР со щита монумента Родина-мать в Киеве.