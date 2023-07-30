Начало демонтажа. Рабочие снимают герб СССР со щита монумента Родина-мать в Киеве — видео, фото 30 июля, 16:48 Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что рабочие начали демонтаж герба СССР со щита монумента Родина-мать (Фото:Министерство культуры и информационной политики/Facebook)

В воскресенье, 30 июля, начался демонтаж герба СССР со щита монумента Родина-мать в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Минкультуры в Facebook.

«На монументе Родина-мать начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта Тризуб Родины. Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ — украинский трезубец», — сообщили в МКИП.

Видео дня

Фотограф Ян Доброносов также опубликовал на своем Facebook начало процесса съема герба СССР со щита.

Также в сети появилось видео начала демонтажных работ, где рабочие снимают элементы герба СССР на щите монумента Родина-мать.

Родина-мать — памятник науки и техники местного значения, который соорудили в 1981 году. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. По результатам голосования почти все участники пожелали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, а общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.