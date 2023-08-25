Крайне непростые условия. Силы спецопераций ВСУ показали, как выбивали оккупантов из Роботино — видео

25 августа, 07:49
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Украинские защитники (Фото:https://t.me/ukr_sof)

Украинские защитники (Фото:https://t.me/ukr_sof)

В пятницу, 25 августа, Силы спецопераций показали, как выбивали российских оккупантов из Роботино.

Видео опубликовано в Telegram ССО.

Группы ССО Украины были одними из первых, кто выбивал врага на подступах к этому населенному пункту.

В Силах спецопераций рассказали, что это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок.

Видео дня

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ССО опубликовали видео, которое демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы воинов, которые должны были уничтожить противника и выжать его с позиций.

23 августа стало известно, что в Роботино бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Запорожская область Контрнаступление Война России против Украины Работино

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