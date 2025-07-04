Силы обороны начали активно использовать на фронте наземные роботизированные комплексы , которые стали результатом работы оборонного кластера Brave1. Об этом в пятницу, 4 июля, написал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, одним из удачных решений стал робот Ratel H — универсальная платформа, выполняющая опасные задачи вместо военных.

В частности, это робот может эвакуировать раненых, доставляет медицинское снаряжение, боеприпасы и грузы более 400 кг, а также тянет до 1500 кг. Это примерно столько же, сколько весит автомобиль, добавил Федоров.

«Ratel H работает там, где опасно для людей: проходит минные поля, спасает раненых и доставляет снаряжение на позиции. Благодаря инфракрасным фарам и камерам ночного видения выполняет миссии даже ночью», — написал Федоров.

31 марта директор департамента закупок Минобороны Глеб Каневский сообщил, что в 2025 году Министерство обороны Украины планирует поставить на фронт 15 тыс. роботизированных комплексов.

Украинская боевая техника на фронте — что известно

2 ноября 2024 года в Минобороны Украины кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках боевой модуль Таврия — дистанционно управляемую турель, оборудованную двумя пулеметами, один из которых — крупнокалиберный.

По словам украинских офицеров, с помощью системы управления турель способна захватывать и сопровождать цели, а также вести прицельный огонь по движущимся объектам как днем, так и ночью.

21 декабря Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства.

Как заявили в ведомстве, модуль Wolly отличается сравнительно небольшой массой, поэтому к месту установки его может доставить один боец, а заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.

30 января Минобороны сообщило, что допустило к эксплуатации беспилотный наземный комплекс Змей логистический украинского производства. Там отметили, что робот с баллистической и противоминной защитой предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач на фронте.

31 января в Минобороны сообщили о допуске к использованию в подразделениях ВСУ новый беспилотный авиационный комплекс украинского производства под названием Громила. Комплекс можно использовать для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

4 февраля Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию Силами обороны наземные роботизированные комплексы Гимли, с помощью которых планируют эвакуировать и перемещать военных, перевозить боеприпасы, имущество и выполнять другие важные задачи.

18 марта Минобороны сообщило, что допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс Лють украинского производства.