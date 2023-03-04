Работа над санкциями против РФ должна продолжаться, у нас все еще есть «пробелы», которыми злоупотребляют — президент Европарламента 4 марта, 15:03 Президент Европарламента Роберта Мецола (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что работа над санкциями против РФ должна продолжаться до тех пор, пока не будет «сделано достаточно», потому что все еще есть «пробелы», которыми злоупотребляют.

Об этом она сказала на брифинге во Львове в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.



«Санкции — мы должны идти дальше. У нас все еще есть „пробелы“. Мы провели беспрецедентную работу, приняли множество пакетов, но все еще есть пробелы, которыми злоупотребляют. Мы все еще можем двигаться дальше. Санкции работают», — отметила Мецола.

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По ее словам, следующие санкции против РФ по экспорту и импорту должны касаться российских бриллиантов и компаний, еще присутствующих на европейском рынке.

Глава Европарламента также подчеркнула, что «если мы хотим видеть безопасную Европу, мы должны иметь безопасную Европу».

«Я думаю, это вопрос времени — когда мы перестанем задавать вопросы: «Сделали ли мы достаточно?» — утверждает Мецола.

Она добавила, что Европарламент поражен прогрессом Украины по выполнению рекомендации по вступлению в ЕС. Политик выразила надежду, что переговоры по этому процессу должны начаться до конца этого года.

4 марта во Львове президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, где они провели двусторонние переговоры .

