«Зверь-машина». Залужный показал мощную работу РСЗО RM-70 Vampire — видео 2 августа, 21:41 Работа РСЗО RM-70 Vampire (Фото:Скриншот из видео Валерий Залужный/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео мощной работы на линии соприкосновения украинской РСЗО RM-70 Vampire экипажа 110 отдельной механизированной бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Соответствующее видео Залужный обнародовал в Facebook.



Главнокомандующий отметил, что 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко работает на линии соприкосновения 24/7.

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«Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа Огонь!» — описал работу командир RM-70 Vampire Павел.

Залужный отметил, что ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня и может работать как единичными выстрелами, так и залпами.

Кроме того, по словам Залужного, управление огнем может осуществляться как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

«Это реально зверь-машина. Когда делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать», — добавил топогеодезист RM-70 Vampire Иван.