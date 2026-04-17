Силы обороны поразили российские пункты управления, склад хранения катеров и РЛС Подлет и Небо-М — Генштаб
Генштаб сообщил о поражении двух РЛС России в результате ударов 15 и 16 апреля 2026 года (Фото: Генштаб)
Силы обороны Украины 16 апреля и ночью 17 апреля поразили пункты управления, склады боеприпасов и место хранения катеров войск России в Курской области и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, поражен командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое (ВОТ Луганской обл.), а также пункты управления БпЛА оккупантов в районах Теткино (Курская область РФ), Успеновки и Зеленого Запорожской области.
Под удар Сил обороны попала ремонтная база россиян в Клинкино, логистический хаб в Мангуше на ВОТ Донецкой области и склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском в Крыму.
Также украинские воины били по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой обл.) и Должанск (ВОТ Луганской обл.). Поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов возле Сабовки и Ровенек Луганской области.
Генштаб уточнил последствия предыдущих поражений:
- подтверждено уничтожение 9 апреля 2026 года лаборатории БпЛА в районе Орлинского (Донецкая обл.);
- в результате боевой работы 16 апреля 2026 года подтверждено поражение радиолокационной станции Небо-М (Черновец, Белгородская обл., РФ);
- подтверждено поражение 15 апреля 2026 года РЛС Подлет (Новомарьевка, Ростовская обл. РФ).
По данным Генштаба, за последние сутки Россия на войне против Украины потеряла четыре танка, два средства ПВО, 114 артсистем и один РСЗО.