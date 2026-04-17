Силы обороны поразили российские пункты управления, склад хранения катеров и РЛС Подлет и Небо-М — Генштаб

17 апреля, 12:33
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Генштаб сообщил о поражении двух РЛС России в результате ударов 15 и 16 апреля 2026 года (Фото: Генштаб)

Генштаб сообщил о поражении двух РЛС России в результате ударов 15 и 16 апреля 2026 года (Фото: Генштаб)

Силы обороны Украины 16 апреля и ночью 17 апреля поразили пункты управления, склады боеприпасов и место хранения катеров войск России в Курской области и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, поражен командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое (ВОТ Луганской обл.), а также пункты управления БпЛА оккупантов в районах Теткино (Курская область РФ), Успеновки и Зеленого Запорожской области.

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Под удар Сил обороны попала ремонтная база россиян в Клинкино, логистический хаб в Мангуше на ВОТ Донецкой области и склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском в Крыму.

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Также украинские воины били по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой обл.) и Должанск (ВОТ Луганской обл.). Поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов возле Сабовки и Ровенек Луганской области.

Генштаб уточнил последствия предыдущих поражений:

  • подтверждено уничтожение 9 апреля 2026 года лаборатории БпЛА в районе Орлинского (Донецкая обл.);
  • в результате боевой работы 16 апреля 2026 года подтверждено поражение радиолокационной станции Небо-М (Черновец, Белгородская обл., РФ);
  • подтверждено поражение 15 апреля 2026 года РЛС Подлет (Новомарьевка, Ростовская обл. РФ).
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По данным Генштаба, за последние сутки Россия на войне против Украины потеряла четыре танка, два средства ПВО, 114 артсистем и один РСЗО.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   российские потери Генштаб ВСУ Война России против Украины РЛС удары по территории РФ

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