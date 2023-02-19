Находит цели в радиусе до 250 км. Главное о РЛС Ground Master 200, которые передаст Украине Франция — инфографика NV 19 февраля, 08:34 Эксклюзив NV Все оборудование РЛС Ground Master 200 имеет габариты 20-футового контейнера ISO (Фото:Matti Blume/ru.wikipedia.org)

1 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании меморандума о поставках Украине РЛС Ground Master 200 вместе с фрнацузской компанией Thales Group.

«Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в частности баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России», – отметил украинский министр, комментируя подписание меморандума.

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