Находит цели в радиусе до 250 км. Главное о РЛС Ground Master 200, которые передаст Украине Франция — инфографика NV

19 февраля, 08:34
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Все оборудование РЛС Ground Master 200 имеет габариты 20-футового контейнера ISO (Фото:Matti Blume/ru.wikipedia.org)

Все оборудование РЛС Ground Master 200 имеет габариты 20-футового контейнера ISO (Фото:Matti Blume/ru.wikipedia.org)

1 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании меморандума о поставках Украине РЛС Ground Master 200 вместе с фрнацузской компанией Thales Group.

«Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в частности баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России», – отметил украинский министр, комментируя подписание меморандума.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1620826341112430595

NV собрал главное, что нужно знать об РЛС Ground Master 200 в инфографике.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Франция Инфографика NV Thales Group Алексей Резников РЛС Ground Master

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