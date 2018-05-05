Рядом с Моторолой и Гиви. В "чистилище" Миротворца внесли еще 19 российских топ-чиновников

Девятнадцать судей Конституционного суда России внесли в базу Центра Миротворец.

Об этом 5 мая сообщили в организации.

Такое решение активисты обосновали участием служителей Фемиды в голосовании о "легализации" аннексии Крыма в 2014 году.

Данные судьи вынесли "постановления" от 19.03.2014 №6-П о признании "не вступившего в силу международного договора между РФ и республикой Крым", которым Москва пыталась легализировать аннексию территорий Украины.

"Теперь они могут гордиться, что находятся в Чистилище рядом с иными преступниками. Например с “моторолой”, “гиви"...", - сказано в сообщении.

В частности, в "чистилище" попали: Ярославцев Владимир, Хохрякова Ольга, Селезнев Николай, Рудкин Юрий, Мельников Николай, Маврин Сергей, Красавчикова Лариса, Кокотов Александр, Князев Сергей, Клеандров Михаил, Казанцев Сергей, Жилин Геннадий, Жаркова Людмила, Данилов Юрий, Гаджиев Гадисов, Бондарь Николай, Бойцов Александр, Арановский Константин, Зорькин Валерий.

Напомним, среди "чистилища" Миротворца также можно встретить и президента Сирии Башара Асада.