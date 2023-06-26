В Ровнополе не было ни одного гражданского на момент деоккупации

26 июня, 20:18
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Донецкая область (Фото:REUTERS/Виолета Сантос Моура)

Донецкая область (Фото:REUTERS/Виолета Сантос Моура)

На момент деоккупации в селе Ривнополь, что в Донецкой области, не было ни одного гражданского, потому что оно разрушено почти до основания.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Единого телемарафона.

По его словам, населенный пункт со всех сторон окружен минными полями сложного характера.

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«В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку населенный пункт разрушен почти до основания. Еще большая проблема, что со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация», — отметил Шершень

Он также добавил, что сейчас в освобожденном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.

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26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины взяли под контроль село Ровнополь Великоновоселовского района в Донецкой области, которое было оккупировано россиянами. Этот населенный пункт освободили бойцы второго механизированного батальона 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

24 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Временно оккупированные территории деоккупация силы обороны

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