В результате ракетного удара произошло частичное обесточивание Ривнеазота
Произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений (Фото:facebook.com/rvazot)
В результате ракетного удара российских оккупантов 22 октября произошло частичное обесточивание ЧАО Ривнеазот. Усилиями работников остановка цехов была произведена четко в соответствии с регламентами.
Об этом сообщили в пресс-службе Group DF.
Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений:
аммиака;
азотной кислоты;
известняково-аммиачной селитры;
аммиачной селитры.
Усилиями работников остановка цехов была произведена четко в соответствии с регламентами.
Экологическая ситуация на предприятии – в пределах нормы.
"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - отметили в Group DF.
Там также заверили, что Ривнеазот полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставке минеральных удобрений в осенний сезон.
На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.