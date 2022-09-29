«Баланс намечается неудачный». Что может помешать России эффективно задействовать тысячи мобилизованных на фронте — генерал США 29 сентября, 09:47 Американский генерал в отставке Бен Ходжес убежден, что украинское командование осознает все риски массовой мобилизации в РФ для ВСУ (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Желание России мобилизовать как минимум до 300 тыс. человек означает, что основная масса этих солдат может появиться на фронте уже зимой 2023 года, а то и раньше. Чем это грозит Украине и что может компенсировать риски, в интервью НВ объяснил американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе.

Ходжес напомнил, что российская армия десятилетиями, если не столетиями действительно полагалась на свою массовость.

«И во времена Российской империи, и в период СССР первыми в топку войны шли эти несчастные „малые народы“ России, но главный успех почти всегда был основан на работе артиллерии, такой же массивной», — озвучил генерал важный фактор.

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Однако сейчас, когда Украина достигла заметных успехов в уничтожении этой артиллерийской техники, и уже не так много российских боеприпасов для артиллерии достигает линии фронта, «то эффект артиллерии все еще ощутимый, но уже не такой впечатляющий».

«Когда у тебя нет одновременно большого количества артиллерии при большом количестве солдат, то и ситуация выглядит иначе. Скорее всего, этих новобранцев попросту кинут вперед без огневой поддержки, и большая их часть погибнет. Баланс артиллерии и живой силы намечается неудачный», — констатировал Ходжес.

Он также напомнил, что зимой солдаты будут находиться «в отвратительных условиях», поскольку погода в следующие месяцы будет лишь ухудшаться.

«Потому я предполагаю, что большая их часть будет убита почти сразу или тяжело ранена. Конечно, некоторый эффект от огромного числа призванных возможен, но локальный, в масштабной картине такое количество людей на фронте не даст ожидаемого эффекта», — отметил бывший командующий войсками США в Европе.

Вдобавок он выразил уверенность, что украинские генералы хорошо осознают перспективы и риски следующих месяцев войны.

«Они понимают, как использовать эту ситуацию, как поощрять солдат российской армии массово сдаваться и спасать свои жизни. Я очень впечатлен тем, как украинский генералитет ведет эту войну последние несколько месяцев, я уверен, что они справятся и с этим вызовом», — заверил Ходжес.

