Риск ядерного конфликта стал самым высоким за десятилетия — Гутерриш 22 августа, 20:37 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности.

По его мнению, «бряцание ядерным оружием» нужно прекратить.

«Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия», — сказал он.

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Он отметил, что обладающие ядерным оружием страны должны взять на себя обязательство не применять его первыми и «заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них».

Гутерриш также заявил, что ситуация с Запорожской АЭС должна решиться с помощью диалога.

«Приверженность диалогу должна быть проявлена в ситуации на Запорожской АЭС. Я вновь подтверждаю, что ООН располагает в Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье», — сказал он.

Украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС. В понедельник, 22 августа, глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара войска РФ совершили провокацию.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

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