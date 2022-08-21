Возможные провокации РФ на День независимости: в полиции дали советы украинцам 21 августа, 14:43 Украинцы будут отмечать День независимости в условиях полномасштабного вторжения РФ, возможны провокации со стороны оккупантов (Фото:Nacho Doce/Reuters)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий дал украинцам советы, как вести себя в течение 23−25 августа на фоне возросшего риска ракетных атаки и провокаций в День независимости Украины.

В эфире национального телемарафона он отметил, что полицейские в эти дни будут следить за порядком по всей стране и будут работать над тем, чтобы гарантировать меры безопасности.

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Белошицкий также озвучил ряд рекомендаций для украинцев.

По его словам, следует идти в укрытие во время сигналов воздушной тревоги.

«Сам сигнал воздушной тревоги необходимо выполнять безальтернативно, чтобы обезопасить себя. Возможны провокации в эти дни, необходимо быть внимательными и острожными», — отметил он.

Патрульный добавил, что при выходе из дома необходимо тщательно планировать маршрут, чтобы четко знать, где по дороге есть укрытия.

«При планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае звучащего сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия», — резюмировал он.

24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину восстановления независимости.



В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать нынешний День Независимости 24 августа, несмотря на войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

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