«Террористическое ведение войны». У Зеленского прокомментировали угрозу подрыва ЗАЭС российскими оккупантами 29 июня, 11:54 У Зеленского прокомментировали угрозу подрыва ЗАЭС российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что есть вероятность подрыва оккупантами Запорожской АЭС, поскольку Россия имеет «склонность к террористическому ведению войны», поэтому важно общаться со странами-партнерами для предотвращения угрозы.

Об этом Подоляк сообщил в эфире Сніданку з 1+1.

Он добавил, что к террористическим действиям России относятся в том числе и минирование объектов, разрушение инфраструктуры на оккупированных территориях для предотвращения продвижения ВСУ и атаки крылатыми ракетами, чтобы оказать психологическое давление на украинцев.

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Подоляк отметил, что Украина с международными партнерами должна работать над блокадой Росатома и формированием саммита, который должен определить, какие будут последствия для России, если она будет говорить или использовать тактически ядерное оружие или подрыв ЗАЭС.

«Мы хотим, чтобы это было понятно нашим партнерам, что не надо уже о России говорить, что это страна, которая относится с пониманием к каким-то международным правилам — она их игнорирует, и поэтому надо предотвращать это за счет, скажем так, более жестких и санкций и риторики», — подчеркнул Подоляк.

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Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».