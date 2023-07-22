Риск диверсий на Киевском направлении: ВСУ объяснили, есть ли угроза от «вагнеровцев» из Беларуси

22 июля, 15:05
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Сергей Наев (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Сергей Наев (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что размещение боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси является элементом запугивания и добавил, что ВСУ делают все, чтобы диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины.

Об этом говорится в заметке Генерального штаба ВСУ.

«Мероприятия, к которым сейчас приобщаются члены ЧВК Вагнера, происходят с целью психологического давления на население Украины. Для запугивания. Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне, — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он добавил, что с целью предупреждения действий российских оккупантов, за последнюю неделю был осуществлен ряд мероприятий, в частности:

  • разрушено пять участков дорог, которые вели к государственной границе с Беларусью,
  • образовано более 60 лесных завалов, которые заминированы,
  • заложено более двух с половиной тысяч противотанковых мин.

Наев добавил, что кроме указанных действий, еженедельно проходят тренировки личного состава.

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Ранее Наев заявлял, что в Черниговской и Сумской областях фиксируется проникновение российских ДРГ, но все попытки были неудачными.

20 июля спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что войска РФ пытаются использовать ДРГ на Сумском и Харьковском направлениях в районе границы, но Силы обороны не позволяют врагу продвигаться вглубь территории.

18 июля Наев заявлял, что во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления. Там были замечены попытки России применять диверсионно-разведывательные группы.

15 июля в Сумской области был запущен бесплатный эвакуационный поезд, который ежедневно будет следовать в Киев.

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В Госпогранслужбе заявляли о фиксировании частичного вывода российских подразделений из Беларуси. Создание наступательной группировки врага у северных границ Украины не было зафиксировано.

10 июля пресс-служба Центра национального сопротивления сообщала, что Россия перебросила к северной границе Украины группу курсантов-снайперов, якобы, для обучения.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Беларусь Киевская область Диверсия Украинско-российская граница Украинско-белорусская граница Частная военная компания Вагнера Сергей Наев Война России против Украины

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