Война в Украине входит в критическую стадию — премьер Британии 22 мая, 22:57 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Война России против Украины входит в критическую стадию, поэтому Британия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Sky news.

Он заявил, что приветствует ужесточение ограничений на экспорт, который помогает «российской военной машине».

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«Российские военные терпят неудачу на поле боя, их экономика терпит неудачу дома, пока мы ужесточаем удушающие санкции», — заявил он.

Британский премьер также сказал, что Запад стоит за Украину и что «свобода должна победить».

«Путин должен знать, что мы никуда не уйдем», — заявил Сунак.

Премьер-министр также подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании.

«Образ лидеров Большой семерки, стоящих плечом к плечу с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул Сунак.