Немецкий концерн Rheinmetall вместе с Укроборонпромом будет ремонтировать танки в Украине

12 мая, 19:59
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Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Ведущий немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall договорился с Укроборонпромом о создании в Украине совместного предприятия по ремонту танков. Об этом рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер газете Handelsblatt.

«Контракты подписаны», — сообщил Паппергер.

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По данным газеты, сотрудничество включает техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Параллельно стороны готовятся начать производство танков. Rheinmetall будет владеть 51% акций в новой компании и возьмет на себя управление.

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5 мая Кабинет министров обнародовал постановление о создании акционерного общества Украинская оборонная промышленность, которое заменит существующий концерн Укроборонпром.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Германия Укроборонпром Rheinmetall Украина-Германия Поддержка Украины Война России против Украины

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