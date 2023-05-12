Немецкий концерн Rheinmetall вместе с Укроборонпромом будет ремонтировать танки в Украине 12 мая, 19:59 Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Ведущий немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall договорился с Укроборонпромом о создании в Украине совместного предприятия по ремонту танков. Об этом рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер газете Handelsblatt.

«Контракты подписаны», — сообщил Паппергер.



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По данным газеты, сотрудничество включает техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Параллельно стороны готовятся начать производство танков. Rheinmetall будет владеть 51% акций в новой компании и возьмет на себя управление.

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5 мая Кабинет министров обнародовал постановление о создании акционерного общества Украинская оборонная промышленность, которое заменит существующий концерн Укроборонпром.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта в Киеве встречался с делегацией концерна Rheinmetall во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Инфографика: NV