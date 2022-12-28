Военные автомобили топ-класса. Главные характеристики грузовиков Rheinmetall HX, которые Германия передает Украине — инфографика НВ 28 декабря, 10:53 В разных странах эксплуатируется более 15 тыс. немецких грузовиков HX 8×8 (Фото:rheinmetall-defence.com)

Военные грузовики HX немецкой компании Rheinmetall — новая техника от Германии, которой уже пополняется автопарк Вооруженных сил Украины.

В своей инфографике НВ рассказывает важнейшие факты об этих грузовиках.

Грузовики Rheinmetall HX: главные преимущества

22 декабря стало известно, что по поручению правительства Германии компания Rheinmetall передаст Украине 26 новых грузовиков HX 8×8 — высокомобильных крюковых погрузчиков. Поставка этих автомобилей в Украину уже началась, подтвердил производитель.

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Семейство грузовиков HX производит немецкая компания Rheinmetall MAN Military Vehicles, они являются одними из наиболее широко используемых военных грузовиков в мире. В настоящее время в разных странах эксплуатируется более 15 тыс. таких автомобилей. Им свойственны прочность и долговечность, мобильность, простота использования и модульность. Rheinmetall также является производителем другой известной тяжелой техники — в частности, танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. А в 2023 году при поддержке правительства Германии дочерняя компания Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme передаст Украине современный полевой госпиталь (включая отделения неотложной помощи и интенсивной терапии, сортировочную и операционную комнаты, отделения компьютерной томографии, стерилизации и хранения медикаментов).

Высокопроходимые автомобили HX 8x8, почти три десятка которых получит Украина — это многофункциональные машины для транспортировки платформ и контейнеров с техникой или боеприпасами.

Их шасси и мост максимально похожи на коммерческую линейку тяжелых грузовиков TG WorldWide MAN.

Бронированная кабина предназначена для водителя и еще как минимум для двух пассажиров. Производитель предлагает разный уровень защиты, в том числе модульную бронированную кабину (MAC) и интегрированную бронированную кабину (IAC).

Возможно оснащение автомобиля дистанционно управляемой боевой установкой для самообороны.



Машина способна преодолевать наклон в 30 градусов и глубину до 1,5 м.



Существует много различных модификаций автомобилей на базе HX 8×8, позволяющих использовать эти грузовики как для транспортных целей, так и в разминировании территорий, а также с боевыми модулями.

Инфографика: НВ

Основные характеристики грузовиков Rheinmetall HX:

Колесная формула — 8x8

На вооружении — с 2007 года



Вес — от 13 т

Грузоподъемность ~70 т

Двигатель — от 440 л.с.

Скорость — 90 км/ч

Цена ~480 тыс. евро

Запас хода — 500−800 км