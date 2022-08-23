В РФ заявили об «усыновлении» тысячи детей, депортированных из Мариуполя. МИД Украины требует вернуть их родителям 23 августа, 16:12 Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Более тысячи украинских детей, которых россияне незаконно депортировали из временно захваченного Мариуполя, отдали на «усыновление» в Краснодарском крае.



Об этом свидетельствуют данные на сайте управления по вопросам семьи и детства Краснодарского края.

Указывается, что депортированные из уничтоженного РФ города дети будут жить в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще более 300 детей из Украины сейчас в очереди на «усыновление» и находятся в «специализированных учреждениях» Краснодарского края.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал РФ вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам.

«Россия сообщает, что из оккупированного Мариуполя в Сибирь незаконно перевезли тысячу украинских детей. Это грубое нарушение IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка», — говорится в его Twitter.

29 июля в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что зафиксировали депортацию в Россию уже более 5600 детей, но реальное количество на самом деле больше. 13 июля президент Владимир Зеленский сказал, что оккупанты депортировали уже 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, в том числе несколько сотен тысяч детей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.

Депортированных детей готовят к тому, что они полностью потеряют связь с Украиной — Аксана Филипишина https://www.youtube.com/watch?v=_xl0W4uOnsg

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