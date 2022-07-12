Оккупанты завышают число жителей Мариуполя, чтобы разворовывать гуманитарную помощь — советник мэра

12 июля, 20:29
Излишки гуманитарной помощи реализуются по городу и прибрежным поселкам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Излишки гуманитарной помощи реализуются по городу и прибрежным поселкам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты завышают количество жителей Мариуполя, которые остались во временно захваченном городе, чтобы разворовывать гуманитарную помощь, убежден советник мэра города Петр Андрющенко.

В Telegram он сообщил, что 11 июля депутат нелегитимной Госдумы России и куратор оккупации Мариуполя Дмитрий Саблин заявил, что по данным оккупантов, в Мариуполе осталось 212 тысяч человек. А около месяца назад в оккупационной «администрации» говорили о 196 тысячах жителей города, ссылаясь на какую-то перепись, добавил советник мэра.

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«Обе цифры значительно разнятся с нашими. Мы уверены в количестве от 100 до 150 тысяч, с наиболее точной в 130 тыс. человек с учетом миграционных процессов», — написал он.

Андрющенко отметил, что цифры горсовета частично подтверждаются самыми оккупационными данными, в частности, количеством людей, которое зарегистрировалось на получение пенсий на уровне 70 тысяч человек.

«Учитывая, что даже в мирные времена пожилое население преобладало над трудоспособным, а сейчас именно пожилые люди основа тех, кто решил не эвакуироваться — количество жителей Мариуполя не может быть больше 130−150 человек».

По его мнению, оккупанты озвучивают завышенные цифры, чтобы разворовывать гуманитарную помощь. Он уточнил, что «гуманитарный штаб» в Мариуполе возглавляет младший сын главы оккупационной «администрации» Владимир Иващенко.

«Подопечный и старый друг куратора Саблина. Поэтому они разработали и внедрили хорошую старую схему „мертвых душ“. Сведения с несуществующими людьми и поддельными подписями — все новое, хорошо забытое старое», — добавил Андрющенко.

Советник мэра сообщил, что излишки гуманитарной помощи реализуются семьей Иващенко по городу и прибрежным поселкам.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Война в Украине

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