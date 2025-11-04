РФ атаковала Днепропетровскую область ракетой, БпЛА и КАБом, погибла женщина, среди пострадавших — двое детей
Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 4 ноября (Фото: Владислав Гайваненко / Telegram)
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате ударов есть погибшая, ранены 11 человек.
Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района Днепропетровщины ракетой и беспилотниками.
В результате удара погибла женщина 65 лет, еще восемь человек пострадали, среди них — двое детей.
По словам Гайваненко, парень 15 лет будет лечиться амбулаторно, девочка 5 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии госпитализированы двое взрослых.
«Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Разбиты 12 домов. По Васильковской общине противник ударил КАБом. Разбиты авто», — сообщил председатель Днепропетровской ОГА.
Также враг атаковал Никопольщину FPV-дронами, артиллерией и РСЗО Град.
«Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин — 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой», — говорится в сообщении Гайваненко.
Кроме того, российские захватчики атаковали беспилотниками Павлоград. В результате удара повреждена инфраструктура.
Гайваненко добавил, что силы противовоздушной обороны сбили на Днепропетровщине девять БпЛА.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что Россия прицельно ударила по скорой, которая в Никополе везла пациентку, двумя FPV-дронами.
Ранены два парамедика и водитель — диагностированы акубаротравмы.