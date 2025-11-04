Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 4 ноября (Фото: Владислав Гайваненко / Telegram)

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область , в результате ударов есть погибшая, ранены 11 человек.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района Днепропетровщины ракетой и беспилотниками.

Реклама

В результате удара погибла женщина 65 лет, еще восемь человек пострадали, среди них — двое детей.

По словам Гайваненко, парень 15 лет будет лечиться амбулаторно, девочка 5 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии госпитализированы двое взрослых.

«Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Разбиты 12 домов. По Васильковской общине противник ударил КАБом. Разбиты авто», — сообщил председатель Днепропетровской ОГА.

Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

Также враг атаковал Никопольщину FPV-дронами, артиллерией и РСЗО Град.

«Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин — 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой», — говорится в сообщении Гайваненко.

Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

Кроме того, российские захватчики атаковали беспилотниками Павлоград. В результате удара повреждена инфраструктура.

Гайваненко добавил, что силы противовоздушной обороны сбили на Днепропетровщине девять БпЛА.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что Россия прицельно ударила по скорой, которая в Никополе везла пациентку, двумя FPV-дронами.

Ранены два парамедика и водитель — диагностированы акубаротравмы.