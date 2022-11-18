В Воздушных силах прокомментировали данные про применение РФ ракеты с имитатором ядерной боеголовки 18 ноября, 14:03 Пожар в жилом доме Киева после российского ракетного удара 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

В Воздушных силах прокомментировали появившуюся информацию о том, что Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки.



Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, подтвердить или опровергнуть использование такой ракеты пока нельзя, необходимо дождаться выводов экспертов.

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«Подтвердить эту информацию должны соответствующие органы, которые собирают остатки ракет, они их документируют, собирают как вещественные доказательства. Пусть сначала будет озвучено заявление этих людей, которые за это ответственны», — отметил он.

По словам представителя командования, задача Воздушных сил — уничтожить цель, далее в работу вступают специалисты, которые определяют тип ракеты.

В то же время он предположил, что этот факт действительно может свидетельствовать о том, что у РФ заканчиваются ракеты. Также возможно, что оккупанты запускают их в качестве ложных целей.

Ранее Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что одна из двух вражеских ракет, которые сбили над Киевом 17 ноября, была типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо боевой части в этой ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Это является свидетельством того, что запас крылатых ракет у оккупантов подходит к критическому показателю.