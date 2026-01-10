Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 121 дроном, есть попадания на 15 локациях — Воздушные силы ВСУ

10 января, 09:11
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Украинская ПВО обезвредила 94 вражеских БпЛА (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Украинская ПВО обезвредила 94 вражеских БпЛА (Фото: @V_Zelenskiy_official)

В ночь на субботу, 10 января, армия страны-агрессора РФ применила против Украины одну баллистическую ракету Искандер-М и 121 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Около 80 из дронов, атаковавших Украину, были шахедами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 94 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке Украины.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Там предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько вражеских БПЛА.

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Россия в ночь на 10 января массированно атаковала дронами Днепр и Кривой Рог. В результате обстрела повреждена инфраструктура, возникли пожары, а также перебои со светом, пострадали три человека.

Противовоздушная оборона обезвредила 27 вражеских дронов, энергетики начали восстановительные работы.

Кроме этого, в ночь на 10 января взрывы раздавались и в Киеве.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины Война России против Украины ПВО Дроны Баллистические ракеты

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