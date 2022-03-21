«Враг продолжает бесноваться». Оккупанты запустили четыре ракеты по Ровенской области, три из которых удалось сбить — глава ОВА 21 марта, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Сбитая ракета оккупантов 19 марта (иллюстративное фото) (Фото:Сухопутные войска ВС Украины via Facebook)

Войска РФ запустили четыре ракеты по Ровенской области, из которых три удалось сбить, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«Враг продолжает бесноваться. Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились», — заявил он во время видеообращения в Telegram.

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Он добавил, что возможные разрушения и потери от падения четвертой ракеты уточняются.

«Друзья сохраняем спокойствие, холодный разум и верим в Вооруженные силы Украины», — сказал он.

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