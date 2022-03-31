«Пришли убивать и уничтожать». Россия запустила 1370 ракет по украинской территории с начала войны — Минобороны Украины

31 марта, 21:42
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Осколок ракеты российских оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Осколок ракеты российских оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты запустили по Украине 1370 ракет с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает украинское Минобороны в Facebook.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Российские солдаты пришли в Украину убивать и уничтожать. 1370 ракет Россия запустила по Украине», — говорится в сообщении.

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В Минобороны также напомнили, что с начала войны из-за действий российских оккупантов в Украине погибли 148 детей и более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Также в ведомстве добавили, что РФ уничтожила 15 украинских аэропортов.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/299198112326955/
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Вторжение Войска РФ Ракетные удары Война в Украине

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