Для ударов по Украине РФ задействовала самолеты, корабли и Искандеры, а также запускала из Беларуси дроны Shahed-136

10 октября, 14:16
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РФ наносила удары по Украине с самолетов, кораблей и Искандеров (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

РФ наносила удары по Украине с самолетов, кораблей и Искандеров (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

РФ задействовала для нанесения массированного ракетного удара по территории Украины восемь самолетов Ту-95, три самолета Ту-160, корабли и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.

По данным ведомства, самолеты наносили удары по Украине с Каспийского моря и Нижнего Новгорода.

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Кроме того, террористические войска РФ запускали по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136 с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.

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По состоянию на 12:26, были атакованы Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговская, Житомирская области и другие регионы.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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