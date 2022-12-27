Оккупантов пугают трибуналом, чтобы они не сдавались в плен ВСУ — Минобороны 27 декабря, 09:15 РФ запугивает тех, кто хочет сдаться в плен Украине (Фото::Кадр видео / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS)

Российское командование запугивает военным трибуналом своих военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен Вооруженным силам Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинская сторона сделала все возможное, чтобы россияне, которых бросили на войну, получили информацию о возможности сдаться в плен и спасти жизнь.

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Маляр также отметила, что Украина пытается делать так, чтобы россияне сдавались в плен добровольно, а не в результате боевого столкновения.

В то же время РФ делает все, чтобы ее военные не сдавались в плен, добавила она.

«Например, они очень мощно запугивают военным трибуналом, который там вовсю работает. Тех, кто покидает поле боя, их снова возвращают туда же, то есть у них нет шанса это сделать», — сказала Маляр.

17 декабря украинская разведка сообщала, что информационными ресурсами государственного проекта Хочу жить, который дает оккупантам возможность сдаться в плен ВСУ, воспользовались более миллиона человек.