Из-за недоверия. РФ запретила рассказывать коллаборантам о расположении своих войск — ЦНС 2 июля, 16:14 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские власти больше не доверяют коллаборантам, поэтому не сообщают им о местонахождении своих войск.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, российским военным запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами из оккупационных администраций. Это делается, чтобы предотвратить возможную утечку информации.

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Россия также усиливает контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

«Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении российских войск», — говорится в сообщении.

Кроме того, россиянам запрещено привлекать гражданское население к проведению работ по обустройству командных пунктов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.