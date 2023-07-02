Из-за недоверия. РФ запретила рассказывать коллаборантам о расположении своих войск — ЦНС
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Российские власти больше не доверяют коллаборантам, поэтому не сообщают им о местонахождении своих войск.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, российским военным запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами из оккупационных администраций. Это делается, чтобы предотвратить возможную утечку информации.
Россия также усиливает контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.
«Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении российских войск», — говорится в сообщении.
Кроме того, россиянам запрещено привлекать гражданское население к проведению работ по обустройству командных пунктов.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.