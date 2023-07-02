Из-за недоверия. РФ запретила рассказывать коллаборантам о расположении своих войск — ЦНС

2 июля, 16:14
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские власти больше не доверяют коллаборантам, поэтому не сообщают им о местонахождении своих войск.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, российским военным запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами из оккупационных администраций. Это делается, чтобы предотвратить возможную утечку информации.

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Россия также усиливает контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

«Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении российских войск», — говорится в сообщении.

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Кроме того, россиянам запрещено привлекать гражданское население к проведению работ по обустройству командных пунктов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Оккупант Война России против Украины Коллаборационизм Временно оккупированные территории

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