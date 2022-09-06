Путин в отчаянии. У разведки США есть данные о закупке РФ снарядов для артиллерии у КНДР — The New York Times 6 сентября, 11:54 Ранее Владимир Путин договорился о поставках БПЛА из Ирана (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

На фоне своих колоссальных военных потерь в Украине и санкционных ограничений кремлевский режим пытается договориться о военной помощи с государствами-изгоями, сообщает The New York Times со ссылкой на разведку США.

В частности, РФ покупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи.

В то же время информация о масштабах поставок из КНДР не раскрываются.

«Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее», — отметил глава российской группы Института изучения войны Мейсон Кларк.

Видео дня

Изначально свои надежды РФ возлагала на Китай, который мог бы снабжать ее армию в обход экспортного контроля, однако в Пекине, опасаясь давления США, решили не рисковать, в связи с чем Москве не осталось ничего иного, как выпрашивать помощь у Тегерана и Пхеньяна.

Чтобы раздобыть для своей армии беспилотники российскому диктатору Владимиру Путину даже пришлось в июле лично отправиться в Иран.

Ранее он пытался договорится о сотрудничестве с турецкой Baykar, производящей БПЛА Bayraktar, однако гендиректор компании ​​заверил, что никогда на это не пойдет, поскольку полностью поддерживает Украину.



При этом, согласно данным The Washington Post, полученными беспилотниками ВС РФ оказались недовольны, поскольку во время испытаний российские специалисты столкнулись с многочисленными системными ошибками в их работе.

Что касается артиллерии КНДР, то, из-за устаревшего производства, рассчитывать на ее высокое качество не приходится, однако в связи с потерей в Украине значительного количества своей техники, большого выбора у России сейчас нет.

По словам военного эксперта Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, речь может идти о 152-миллиметровых самоходках и реактивных системах залпового огня Катюша, разработанных еще во время Второй мировой войны.

В США считают, что сделка РФ и КНДР свидетельствует об «отчаянии» Путина.

«Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что Путин не желает или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне», — отметил Каган.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.