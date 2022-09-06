Путин в отчаянии. У разведки США есть данные о закупке РФ снарядов для артиллерии у КНДР — The New York Times
Ранее Владимир Путин договорился о поставках БПЛА из Ирана (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
На фоне своих колоссальных военных потерь в Украине и санкционных ограничений кремлевский режим пытается договориться о военной помощи с государствами-изгоями, сообщает The New York Times со ссылкой на разведку США.
В частности, РФ покупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи.
В то же время информация о масштабах поставок из КНДР не раскрываются.
«Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее», — отметил глава российской группы Института изучения войны Мейсон Кларк.
Изначально свои надежды РФ возлагала на Китай, который мог бы снабжать ее армию в обход экспортного контроля, однако в Пекине, опасаясь давления США, решили не рисковать, в связи с чем Москве не осталось ничего иного, как выпрашивать помощь у Тегерана и Пхеньяна.
Чтобы раздобыть для своей армии беспилотники российскому диктатору Владимиру Путину даже пришлось в июле лично отправиться в Иран.
Ранее он пытался договорится о сотрудничестве с турецкой Baykar, производящей БПЛА Bayraktar, однако гендиректор компании заверил, что никогда на это не пойдет, поскольку полностью поддерживает Украину.
При этом, согласно данным The Washington Post, полученными беспилотниками ВС РФ оказались недовольны, поскольку во время испытаний российские специалисты столкнулись с многочисленными системными ошибками в их работе.
Что касается артиллерии КНДР, то, из-за устаревшего производства, рассчитывать на ее высокое качество не приходится, однако в связи с потерей в Украине значительного количества своей техники, большого выбора у России сейчас нет.
По словам военного эксперта Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, речь может идти о 152-миллиметровых самоходках и реактивных системах залпового огня Катюша, разработанных еще во время Второй мировой войны.
В США считают, что сделка РФ и КНДР свидетельствует об «отчаянии» Путина.
«Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что Путин не желает или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне», — отметил Каган.
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