Сводка Генштаба: оккупанты захватили окраину села в Донецкой области, войска в Приднестровье — в полной боевой готовности

8 мая, 07:32
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Мужчина в Харькове проходит мимо пожара после обстрелов, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Мужчина в Харькове проходит мимо пожара после обстрелов, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Вооруженные формирования на территории непризнанного Приднестровья и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности. Обстановка на бессарабском направлении остается напряженной.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 воскресенья, 8 мая.

На слобожанском направлении оккупанты сосредоточились на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от Харькова. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах Прудянки, Слатино и Циркунов, возле Казачьей Лопани — проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций для усилению своей обороны.

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На изюмском направлении РФ готовится продолжить наступление на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Чтобы усилить свою группировку с территории России, передислоцировали в определенные районы две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии. Проводят воздушную разведку возле Изюма и Каменки.

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На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия на попаснянском, северодонецком, авдеевском и лиманском направлениях. На последнем в результате штурмовых действий враг захватил северную окрестность Шандриголово; на кураховском — пытается возобновить наступление в направлении Новомихайловки.

На мариупольском направлении оккупанты продолжают штурм и блокировку украинских подразделений в районе Азовстали, пополняя свои запасы вооружением, военной техникой и боеприпасами.

На южнобугском и таврическом направлениях российская группировка наносит авиаудары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиливает подразделения.

На криворожском направлении оккупанты применили беспилотник Орлан-10, чтобы выявить позиции подразделений ВСУ.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донецкая область Генштаб Приднестровье Война России против Украины

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