Оккупанты за сутки потеряли около 160 военных, семь танков и пять бронемашин — Генштаб

17 июля, 09:59
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 38 тысяч военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 38 тысяч военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают нести в Украине тяжелые потери в живой силе и технике.

Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба ВСУ, опубликованная в воскресенье, 17 июля.

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Согласно имеющимся данным, за минувшие сутки россияне потеряли семи танков, пять бронированных машин и около 160 военнослужащих.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили один БПЛА, четыре крылатые ракеты, одно средство ПВО и 11 грузовиков.

Таким образом общие потери противника с начала его полномасштабного вторжения 24 февраля составили около 38300 человек и 5563 единиц бронированной техники.

Общие потери противника с начала вторжения:

  • танков — 1684 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 3879 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 846 (+0) ед,
  • РСЗО — 248 (+1) ед,
  • средства ПВО — 110 (+1) ед,
  • самолетов — 220 (+0) ед,
  • вертолетов — 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 688(+1),
  • крылатые ракеты — 166 (+4),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2746 (+11) ед,
  • специальная техника — 68 (+0).
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Война России против Украины российские потери

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