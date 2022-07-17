Оккупанты за сутки потеряли около 160 военных, семь танков и пять бронемашин — Генштаб 17 июля, 09:59 С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 38 тысяч военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают нести в Украине тяжелые потери в живой силе и технике.

Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба ВСУ, опубликованная в воскресенье, 17 июля.

Согласно имеющимся данным, за минувшие сутки россияне потеряли семи танков, пять бронированных машин и около 160 военнослужащих.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили один БПЛА, четыре крылатые ракеты, одно средство ПВО и 11 грузовиков.

Таким образом общие потери противника с начала его полномасштабного вторжения 24 февраля составили около 38300 человек и 5563 единиц бронированной техники.

Общие потери противника с начала вторжения:

танков — 1684 ( +7) ед,

боевых бронированных машин — 3879 ( +5) ед,

артиллерийских систем — 846 ( +0) ед,

РСЗО — 248 ( +1) ед,

средства ПВО — 110 ( +1) ед,

самолетов — 220 ( +0) ед,

вертолетов — 188 ( +0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 688(+1),

крылатые ракеты — 166 ( +4),

корабли/катера — 15 ( +0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2746 ( +11) ед,

специальная техника — 68 ( +0).

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