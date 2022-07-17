Оккупанты за сутки потеряли около 160 военных, семь танков и пять бронемашин — Генштаб
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 38 тысяч военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты продолжают нести в Украине тяжелые потери в живой силе и технике.
Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба ВСУ, опубликованная в воскресенье, 17 июля.
Согласно имеющимся данным, за минувшие сутки россияне потеряли семи танков, пять бронированных машин и около 160 военнослужащих.
Кроме того, украинские защитники уничтожили один БПЛА, четыре крылатые ракеты, одно средство ПВО и 11 грузовиков.
Таким образом общие потери противника с начала его полномасштабного вторжения 24 февраля составили около 38300 человек и 5563 единиц бронированной техники.
Общие потери противника с начала вторжения:
- танков — 1684 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 3879 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 846 (+0) ед,
- РСЗО — 248 (+1) ед,
- средства ПВО — 110 (+1) ед,
- самолетов — 220 (+0) ед,
- вертолетов — 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 688(+1),
- крылатые ракеты — 166 (+4),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2746 (+11) ед,
- специальная техника — 68 (+0).
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.