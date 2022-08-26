После ударов по авиабазам: ВС РФ решили вывести свои самолеты из Крыма — Business Insider 26 августа, 15:21 По данным журналистов, на сегодняшний день РФ вывела из Крыма уже 10 своих истребителей (Фото:mil.ru)

Военное руководство РФ выводит свои самолеты из временно оккупированного Крыма, сообщает Business Insider со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении секретный отчет Североатлантического альянса.

Как сообщается, такое решение было принято после серии ударов по ее авиабазам и складам с боеприпасами, которые вызвали среди жителей полуострова и российских военнослужащих настоящую панику.

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В результате взрывов на военных объектах, достоверные причины которых не известны до сих пор, ВС РФ лишились около десятка своих самолетов стоимостью миллионы долларов, не говоря уже о живой силе.

Кроме того, уничтожение арсеналов российских оккупантов существенно снизило их логистические возможности, которые и так осложнены ракетными обстрелами тыловых объектов захватчиков на юго-востоке Украины.

Последним и одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

В связи с этим, согласно документу НАТО, кремлевский режим решил убрать из Крыма свою авиацию, чтобы спасти уцелевшие самолеты.

Утверждается, что по состоянию на пятницу, 26 августа, ВС РФ уже вывели оттуда 10 истребителей (шесть СУ-35С и четыре МиГ-31БМ).

Такой шаг свидетельствует о том, что россияне больше не надеются на свою противовоздушную оборону, не способную обнаруживать украинские беспилотники, и, опасаясь дальнейших атака, пытаются предпринять хоть какие-то меры предосторожности.

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