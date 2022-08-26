После ударов по авиабазам: ВС РФ решили вывести свои самолеты из Крыма — Business Insider

26 августа, 15:21
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По данным журналистов, на сегодняшний день РФ вывела из Крыма уже 10 своих истребителей (Фото:mil.ru)

По данным журналистов, на сегодняшний день РФ вывела из Крыма уже 10 своих истребителей (Фото:mil.ru)

Военное руководство РФ выводит свои самолеты из временно оккупированного Крыма, сообщает Business Insider со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении секретный отчет Североатлантического альянса.

Как сообщается, такое решение было принято после серии ударов по ее авиабазам и складам с боеприпасами, которые вызвали среди жителей полуострова и российских военнослужащих настоящую панику.

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В результате взрывов на военных объектах, достоверные причины которых не известны до сих пор, ВС РФ лишились около десятка своих самолетов стоимостью миллионы долларов, не говоря уже о живой силе.

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Кроме того, уничтожение арсеналов российских оккупантов существенно снизило их логистические возможности, которые и так осложнены ракетными обстрелами тыловых объектов захватчиков на юго-востоке Украины.

Последним и одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

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В связи с этим, согласно документу НАТО, кремлевский режим решил убрать из Крыма свою авиацию, чтобы спасти уцелевшие самолеты.

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Утверждается, что по состоянию на пятницу, 26 августа, ВС РФ уже вывели оттуда 10 истребителей (шесть СУ-35С и четыре МиГ-31БМ).

Такой шаг свидетельствует о том, что россияне больше не надеются на свою противовоздушную оборону, не способную обнаруживать украинские беспилотники, и, опасаясь дальнейших атака, пытаются предпринять хоть какие-то меры предосторожности.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Истребители Российские военные Ракетные удары Российские самолеты Российская авиация Война России против Украины

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