В Горловке оккупанты провели неофициальную экспертизу 200 тел вагнеровцев и вывезли их на грузовике в РФ — Генштаб 26 февраля, 18:42 Ликвидированные российские оккупанты (Фото:Генштаб)

В районе Горловки Донецкой области 23 февраля российские оккупанты без официального оформления провели выездную экспертизу около 200 тел погибших наемников ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Как отмечается, наемники были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли на грузовиках в направлении Новошахтинска Ростовской области.

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Также в период с 22 по 24 февраля в морг городской больницы № 2 города Горловка из района Верхнеторецкого были доставлены до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, мобилизованных с временно оккупированных территорий Донецкой области и из России.

В Генштабе добавили, что в течение 26 февраля авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ситуация на направлениях фронта

В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсона и вдоль всей линии фронта в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На протяжении суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Катериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск. Совершено несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области.

Обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. РФ осуществила артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлово, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском направлении огневое поражение нанесено районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районах Новополя и Червоного.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом — районы 19 населенных пунктов.