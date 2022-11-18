Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя ракетами Калибр

18 ноября, 12:52
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Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

В Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, из которых один Калибр с четырьмя ракетами.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в пятницу, 18 ноября.

В настоящее время в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=507163651451222&set=a.292820826218840

В Средиземном море — десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.

Также за сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — четыре судна;
  • к Черному морю — 0.
https://www.youtube.com/watch?v=RNrbifmNhDM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черное море Война России против Украины Калибр

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