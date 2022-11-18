Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя ракетами Калибр 18 ноября, 12:52 Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

В Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, из которых один Калибр с четырьмя ракетами.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в пятницу, 18 ноября.

В настоящее время в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

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В Средиземном море — десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.

Также за сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — четыре судна;

к Черному морю — 0.