Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя ракетами Калибр
Россия вывела в Черное море носитель с четырьмя Калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)
В Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, из которых один Калибр с четырьмя ракетами.
Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в пятницу, 18 ноября.
В настоящее время в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.
В Средиземном море — десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.
Также за сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря — четыре судна;
- к Черному морю — 0.