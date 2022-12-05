РФ выпустила по Украине вторую волну ракет — Ким 5 декабря, 15:27 Россия массированно обстреливает ракетами Украину (Фото:Командование Воздушных Сил ВС)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о второй волне ракет, которую РФ выпустила по Украине.



Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram в 15:06.

«2я волна ракет. Остаемся в укрытиях», — написал Ким.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

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На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В результате удара РФ по селу Новософиевка Запорожской области, разрушены несколько жилых домов. Два человека погибли и столько же получили ранения.