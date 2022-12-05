РФ выпустила по Украине вторую волну ракет — Ким
Россия массированно обстреливает ракетами Украину (Фото:Командование Воздушных Сил ВС)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о второй волне ракет, которую РФ выпустила по Украине.
Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram в 15:06.
«2я волна ракет. Остаемся в укрытиях», — написал Ким.
В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.
На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.
В результате удара РФ по селу Новософиевка Запорожской области, разрушены несколько жилых домов. Два человека погибли и столько же получили ранения.