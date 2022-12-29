«Активность высокая». РФ выпустила по Украине около 100 ракет — Воздушные силы
По данным Воздушных сил, РФ могла выпустить по Украине около 100 ракет (Фото:Командование Воздушных сил)
По данным Воздушных сил, утром в четверг, 29 декабря, во время массированной атаки РФ могла выпустить по Украине около 100 ракет.
Об этом в комментарии ТСН сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, для массированного удара РФ задействовала около 13 самолетов, два корабля, также фиксируют активность тактической авиации.
«Активность высокая. Если задействованы 13 самолетов и два корабля, можно понять, что может быть около 100 ракет. Они готовы столько потратить. Я думаю, что может быть около 90 ракет», — отметил Игнат.
Он добавил, что над Киевом сбили крылатые ракеты. О количестве в Воздушных силах пообещали сообщить позже.