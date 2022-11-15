Войска РФ выпустили четыре ракеты по пригороду Запорожья — глава ОВА 15 ноября, 08:46 РФ продолжает ракетный террор Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Рано утром во вторник, 15 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские оккупанты могли применить ракеты С-300.

«Около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (четыре ракеты, предположительно С300) по пригороду Запорожья», — отметил он.

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Пострадавших и разрушений в результате ракетной атаки нет.

Старух добавил, что сложно понять логику РФ.

Российские оккупанты систематически обстреливают Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.

8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.

10 ноября две ракеты С-300 взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.

В ночь на 14 ноября одна вражеская ракета также упала на территории региона, обошлось без пострадавших.