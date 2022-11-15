Войска РФ выпустили четыре ракеты по пригороду Запорожья — глава ОВА
РФ продолжает ракетный террор Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)
Рано утром во вторник, 15 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, российские оккупанты могли применить ракеты С-300.
«Около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (четыре ракеты, предположительно С300) по пригороду Запорожья», — отметил он.
Пострадавших и разрушений в результате ракетной атаки нет.
Старух добавил, что сложно понять логику РФ.
Российские оккупанты систематически обстреливают Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.
8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.
10 ноября две ракеты С-300 взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.
В ночь на 14 ноября одна вражеская ракета также упала на территории региона, обошлось без пострадавших.