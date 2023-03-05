Повреждены жилые дома и линии электропередач. Армия РФ выпустила по Никополю более десяти артиллерийских снарядов

5 марта, 20:33
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Последствия российских обстрелов по Никополю 5 марта (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия российских обстрелов по Никополю 5 марта (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В течение дня, 5 марта, российские оккупационные войска выпустили более десяти артиллерийских снарядов по Никополю Днепропетровской области. Повреждены шесть частных домов и две хозяйственные постройки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

По его словам, разрушения получили одно частное предприятие и магазин.

Также от российских обстрелов были повреждены линии электропередач, но энергетики все восстановили. Обошлось без пострадавших.

Видео дня

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Днепропетровская область Артиллерийский удар Никополь Война России против Украины Сергей Лысак

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