Повреждены жилые дома и линии электропередач. Армия РФ выпустила по Никополю более десяти артиллерийских снарядов
Последствия российских обстрелов по Никополю 5 марта (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
В течение дня, 5 марта, российские оккупационные войска выпустили более десяти артиллерийских снарядов по Никополю Днепропетровской области. Повреждены шесть частных домов и две хозяйственные постройки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.
По его словам, разрушения получили одно частное предприятие и магазин.
Также от российских обстрелов были повреждены линии электропередач, но энергетики все восстановили. Обошлось без пострадавших.