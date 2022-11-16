РФ выпустила более 10 ракет по Львовской области: власти рассказали о последствиях 16 ноября, 07:07 Власти рассказали о последствиях массированного ракетного удара по Львовской области (Фото:ГСЧС)

Во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по территории Львовской области более 10 ракет. Большинство из них сбила ПВО.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

После массированной атаки в регионе зафиксировали прилеты по трем объектам инфраструктуры, есть пострадавший. Состояние пострадавшего — тяжелое.

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Более 700 тысяч абонентов остались без света, отметил Козицкий. Питание постепенно восстанавливается. Работают бригады энергетиков.

По состоянию на начало суток удалось вернуть электроэнергию в часть Львова, Золочев, Бибрку, Перемышляны.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет. До этого самый массовый обстрел после 24 февраля был зафиксирован 10 октября — 84 ракеты.

Под удар попали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов, по всей Украине введены аварийные отключения.