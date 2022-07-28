Минобороны РФ выдало музейные экспонаты за «технику ВСУ» — The Insider 28 июля, 17:24 Российские военные попытались дискредитировать ВСУ, но снова опозорились (Фото:The Insider)

В Министерстве обороны РФ обвинили Украину в якобы размещении военной техники в жилых кварталах и возле детских учреждений Днепра.

Там заявили, что «военнослужащие ВСУ в школе № 23 (проспект Яворницкого) оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику».

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На это обратил внимание The Insider, который выяснил, что по данному адресу находится Национальный исторический музей, частью которого является диорама Битва за Днепр, а возле ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом.

Среди ее экспонатов есть гаубицы, минометы, противотанковые пушки, реактивная система залпового огня, пусковая установка ЗРК, танки и другая техника советских времен, самая новая их которой 1961 года.

Фото: The Insider

Фото: The Insider

Фото: The Insider

«Так что артиллерия и бронетехника действительно налицо. Правда, разместили все это военнослужащие не ВСУ, как утверждает генерал Мизинцев, а Советской армии по инициативе маршала авиации Владимира Судца. Приказ о размещении техники подписал министр обороны СССР Андрей Гречко, и произошло это в 1975 году», — подчеркнули журналисты-расследователи.

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