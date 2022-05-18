Оккупанты ввели процедуру «фильтрации» в каждом оккупированном городе — Денисова 18 мая, 05:45 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты захватили отдельные районы Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты ввели процедуру «фильтрации» в каждом временно оккупированном городе Украины.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



По ее словам, для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной - люди вынуждены ее проходить каждые три дня. А также граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.

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«Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации… Любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны“, – подчеркнула Денисова.

Кроме того, она обратилась к Комиссии ООН с просьбой расследовать нарушения прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта.

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