Государство-агрессор РФ надеется, что ей удастся втянуть в свою войну против Украины и соседнюю Беларусь .

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Зеленский отметил, со ссылкой на данные разведки, что в приграничье Беларуси строятся дороги к территории Украины и налаживаются артиллерийские позиции.

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«Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость», — сообщил Владимир Зеленский.

И подчеркнул: «Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок».

7 апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что российские агрессоры используют территории Беларуси, Румынии, Молдовы и непризнанного Приднестровья для пролета своих ударных дронов в Украину.

6 апреля советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов опроверг информацию о строительстве в Беларуси аэродромов для запуска дронов типа шахед по Украине. Он пояснил, что автор соответствующей статьи на сайте Forbes неверно интерпретировал слова президента Зеленского и назвал антенны дистанционного управления дронами «базами дальнего действия».

На самом деле Владимир Зеленский 23 марта говорил об уничтожении четырех пунктов управления шахедами в Беларуси, которые обеспечивали дистанционное управление дронами на большом расстоянии, напомнил Сергей Бескрестнов.