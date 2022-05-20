«Дикое средневековое варварство». РФ все еще хочет захватить всю территорию Украины — Минобороны 20 мая, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты все еще планируют захватить всю территорию Украины.

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«Ключевыми для врага являются юг и восток Украины. И если смотреть на карту, то понятно, что их интересует выход в Крым, там часть территории занята врагом на сегодня, и восток, естественно. Поэтому основные бои продолжаются там», — сказала Маляр в эфире телемарафона.

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Она добавила, что Россия наносит ракетные удары по всей территории Украины и опасность также сохраняется на всей территории.

«Это говорит, что россияне не оставляют своих планов захватить всю территорию. Кроме того, они планомерно уничтожают нашу экономику, потому что они по инфраструктурным объектам бьют. И страдают гражданские лица. Это вещи совершенно дикие в 21 веке, но наш враг — это дикое средневековое варварство», — сообщила Маляр.

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