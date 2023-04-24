Россия накапливает ракеты, чтобы сорвать наступление ВСУ — Буданов 24 апреля, 14:00 РФ приостановила массированные удары по Украине и накапливает запасы ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия приостановила массированные удары по Украине, чтобы накопить запас ракет для срыва наступательной операции ВСУ.

В интервью РБК-Украина он сообщил, что Россия будет пытаться бить ракетами по группировкам войск, которые будут формироваться.

Также Буданов прокомментировал возможность массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины осенью.

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«К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет — меньше, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки — но достаточно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что весной российские войска изменили тактику обстрелов Украины. По его словам, с весны враг, прежде всего, атакует южные, восточные и северные области с помощью ракет С-300.

13 апреля в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

