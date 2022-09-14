«Ленд-лиз от Кремля». С начала контрнаступления РФ потеряла 440 единиц техники, половина из которой стала трофеем ВСУ

14 сентября, 15:45
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Трофеями ВСУ стали 237 единиц российской техники (Фото:ССО)

Трофеями ВСУ стали 237 единиц российской техники (Фото:ССО)

С начала контрнаступления украинской армии, которое началось 29 августа, российская армия во время своего бегства потеряла более 400 единиц военной техники.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, опубликовав соответствующую инфографику.

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«Мощь ВСУ растет не только благодаря поставке западных вооружений, но и благодаря трофеям, которые щедро оставляли на поле боя перед бегством оккупанты. С 29 августа по 12 сентября визуально подтверждена потеря россиянами 442 единиц техники. Из нее 237 единиц, а это 54% от потерь врага — стали украинскими трофеями и помогут бить оккупанта», — говорится в Telegram-канале SPRAVDI.

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Согласно обнародованным данным, Силы обороны захватил у врага:

  • боевых машин пехоты — 79 единиц;
  • танков — 45 единиц;
  • грузовиков и внедорожников — 41 единицу;
  • бронемашин — 15 единиц;
  • самоходных артиллерийских установок — 11 единиц;
  • бронетранспортеров — 8 единиц;
  • инженерной техники — 7 единиц;
  • командных пунктов и пунктов связи — 6 единиц;
  • реактивных систем залпового огня — 5 единиц;
  • буксируемой артиллерии — 5 единиц;
  • беспилотных летательных аппаратов — 5 единиц;
  • зениток — 4 единицы;
  • самоходных противотанковых ракетных комплексов — 2 единицы;
  • зенитных ракетных систем — 1 единицы.
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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Контрнаступление Война России против Украины трофеи

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