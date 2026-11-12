В четверг, 12 ноября, российские войска попали дроном в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева. Произошло возгорание с третьего по шестой этажи, сообщил мэр Виталий Кличко.

09:10 Кличко сообщил о двух пострадавших, им оказали помощь на месте.

09:07 По меньшей мере один человек пострадал в результате атаки российского дрона по дому в Соломенском районе, сообщила КГГА.

Реклама

08:56 Агентство Reuters опубликовало фото поврежденной многоэтажки.

По предварительным данным, есть частичное разрушение на уровне пятого этажа, отметил мэр.

Утром 11 ноября россияне атакуют Киев реактивными дронами. Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в направлении Оболони, Воскресенки, Демиевки и Киевской области.

В ночь на 12 ноября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон и 123 ударными БПЛА типов Shahed (73 из них — реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами Пародия.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила пять боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 89 дронов, в том числе 51 реактивный. В результате атаки зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 18 местах.

РФ нанесла баллистический удар по Киеву и области, были слышны взрывы. В Ровенской области в результате атаки на объекты энергетики обесточено несколько районов.