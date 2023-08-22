Россия вернула уже 12 тел украинских военных, которые ранее были подтвержденными пленными — Координационный штаб

22 августа, 17:06
Поделиться:
Россия ранее не сообщала ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Россия ранее не сообщала ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Страна-агрессор Россия вернула 12 тел украинских защитников, которые ранее были подтвержденными Красным Крестом пленными.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрия Таранюка.

«По состоянию на сегодняшний день сторона России передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России», — заявил он.

Видео дня

Читайте также:

Илья Михальчук на реабилитации в США (Фото:Билл О’Лири/The Washington Post) «Убей, или будь убитым». Украинский военный 46 дней провел в плену ЧВК Вагнер — он рассказал о пытках и условиях содержания

Таранюк подчеркнул, что страна-террорист ранее не сообщала ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии.

«Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии», — отметил он.

Ранее представитель Координационного штаба Андрей Юсов сообщал, что Украина инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными со страной-агрессором.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Пленные Красный Крест Военнопленные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X