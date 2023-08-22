Россия вернула уже 12 тел украинских военных, которые ранее были подтвержденными пленными — Координационный штаб 22 августа, 17:06 Россия ранее не сообщала ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Страна-агрессор Россия вернула 12 тел украинских защитников, которые ранее были подтвержденными Красным Крестом пленными.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрия Таранюка.

«По состоянию на сегодняшний день сторона России передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России», — заявил он.

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Таранюк подчеркнул, что страна-террорист ранее не сообщала ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии.

«Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии», — отметил он.

Ранее представитель Координационного штаба Андрей Юсов сообщал, что Украина инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными со страной-агрессором.